«Яндекс» назвал источник крупнейшей DDoS-атаки на компанию
Новый ботнет стал источником крупнейшей в истории российского интернета DDoS-атаки, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».
В сообщении говорится, что выбрали для ботнета имя Meris, что по-латышски означает «чума». Эксперты компании предполагают, что для его создания были использованы заражённые устройства производства латвийской компании Mikrotik.
Ботнет - это сеть компьютеров, которые заражены вредоносными программами. В «Яндексе» заявили, что получили данные о 56 тысячах атакующих устройств, однако эксперты считают, что их истинное количество может быть в разы больше.
В компании также отметили, что атаки ведутся в течение нескольких недель, сообщает РЕН ТВ.
Ранее в «Яндексе» сообщили, что отразили крупнейшую в истории рунета хакерскую атаку более чем в 20 млн RPS.
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