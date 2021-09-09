«Яндекс» назвал источник крупнейшей DDoS-атаки на компанию

Новый ботнет стал источником крупнейшей в истории российского интернета DDoS-атаки, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

В сообщении говорится, что выбрали для ботнета имя Meris, что по-латышски означает «чума». Эксперты компании предполагают, что для его создания были использованы заражённые устройства производства латвийской компании Mikrotik.

Ботнет - это сеть компьютеров, которые заражены вредоносными программами. В «Яндексе» заявили, что получили данные о 56 тысячах атакующих устройств, однако эксперты считают, что их истинное количество может быть в разы больше.

В компании также отметили, что атаки ведутся в течение нескольких недель, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в «Яндексе» сообщили, что отразили крупнейшую в истории рунета хакерскую атаку более чем в 20 млн RPS.

