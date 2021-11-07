Якутский «шаман» Габышева помещен в психбольницу в Екатеринбурге

Якутского «шамана» Александра Габышева полиция задержала в Екатеринбурге. Мужчину отправили в психбольницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шамана Александра Габышева признали невменяемым

«Он задержан в Екатеринбурге и помещен в психбольницу», - сообщил без подробностей собеседник агентства.

Отмечается, что полиция прокомментирует ситуацию позже. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

26 июля Якутский городской суд назначил «шаману» Александру Габышеву принудительное лечение. Решение вынесли на основании психолого-психиатрической экспертизы. Габышеву постановили назначить «принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением».

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Фото: instagram.com/sakhaday
ТЕГИ:ПолицияЕкатеринбургЗадержание
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