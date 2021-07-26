Суд назначил «шаману» Габышеву принудительное лечение

Якутский городской суд назначил «шаману» Александру Габышеву принудительное лечение, сообщило ТАСС.

Шамана Александра Габышева признали невменяемым

Решение вынесли на основании психолого-психиатрической экспертизы. Габышеву постановили назначить «принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением». Этого решения и добивался прокурор.

По версии следствия, Габышев ранил сотрудника Росгвардии самодельным мечом в бедро. Против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Габышев якобы является невменяемым.

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Фото: instagram.com/sakhaday
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