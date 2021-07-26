Суд назначил «шаману» Габышеву принудительное лечение

Решение вынесли на основании психолого-психиатрической экспертизы. Габышеву постановили назначить «принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением». Этого решения и добивался прокурор.

По версии следствия, Габышев ранил сотрудника Росгвардии самодельным мечом в бедро. Против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Габышев якобы является невменяемым.

