Шамана Александра Габышева признали невменяемым

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников заявил, что шаман Александр Габышев признан невменяемым, сообщает «МБХ медиа».

По его словам, соответствующая психолого-психиатрическая экспертиза проводилась в Якутском психоневрологическом диспансере в рамках уголовного дела Габышева о применении насилия к сотруднику Росгвардии.

Прянишников добавил, что теперь Габышева могут направить на принудительное лечение, и отметил, что результаты экспертизы можно опротестовать, направив ходатайство о проведении повторного исследования.

Ранее якутского шамана принудительно поместили в лечебницу из-за отказа наблюдаться у специалистов. В соответствии с решением врачебной комиссии, он «нуждается в активном диспансерном наблюдении».

Габышев в марте 2019 года собирался дойти до Москвы, но на границе Бурятии и Иркутской области был задержан, сообщает Ura.ru. Его доставили в психдисдиспансер, где признали его невменяемым, но не опасным для общества.

