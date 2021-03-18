Шамана Александра Габышева признали невменяемым
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников заявил, что шаман Александр Габышев признан невменяемым, сообщает «МБХ медиа».
По его словам, соответствующая психолого-психиатрическая экспертиза проводилась в Якутском психоневрологическом диспансере в рамках уголовного дела Габышева о применении насилия к сотруднику Росгвардии.
Прянишников добавил, что теперь Габышева могут направить на принудительное лечение, и отметил, что результаты экспертизы можно опротестовать, направив ходатайство о проведении повторного исследования.
Ранее якутского шамана принудительно поместили в лечебницу из-за отказа наблюдаться у специалистов. В соответствии с решением врачебной комиссии, он «нуждается в активном диспансерном наблюдении».
Габышев в марте 2019 года собирался дойти до Москвы, но на границе Бурятии и Иркутской области был задержан, сообщает Ura.ru. Его доставили в психдисдиспансер, где признали его невменяемым, но не опасным для общества.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 803 / сут.
Умерли
93 824+460 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 061 / сут.
- В Белом доме после слов Путина признали, что США есть над чем подумать
- С 1 апреля изменится перечень ошибок и нарушений при сдаче экзаменов на права
- Вашингтон потребовал прекратить работу над «Северным потоком - 2»
- Британцы о высказывании Байдена о Путине: «в Белом доме засел псих»
- Пушков прокомментировал слова Псаки о России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru