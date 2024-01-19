Wildberries планирует восстановить сгоревший склад в Санкт-Петербурге
19 января 202414:47
Маркетплейс Wildberries планирует реконструировать сгоревший склад в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы компании.
Отмечается, что сейчас план реконструкции находится на начальном этапе разработки. Специалисты оценивают необходимый объем инвестиций.
Ранее в московский офис Wildberries на пятый день после пожара на складе пришли правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД: Житель Астраханской области перевел мошенникам 16,6 миллиона рублей
- Wildberries планирует восстановить сгоревший склад в Санкт-Петербурге
- Проводница, выкинувшая чужого кота из поезда, не связывалась с хозяйкой животного
- Для обвиняемой в теракте в Петербурге Треповой запросили 28 лет колонии
- Россиянка Тимофеева вышла в четвертый круг на дебютном Australian Open
- Аналитик рассказал о влиянии кризиса в Красном море на курс рубля
- Театр «У Моста» последний раз покажет спектакли по пьесам Мартина МакДонаха
- «Хотел стать рок-звездой!»: Актер Минекаев из «Слова пацана» об эффекте славы
- Экс-адвокат получил семь лет колонии за покушение на мошенничество
- Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru