Wildberries планирует восстановить сгоревший склад в Санкт-Петербурге

Маркетплейс Wildberries планирует реконструировать сгоревший склад в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы компании.

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Отмечается, что сейчас план реконструкции находится на начальном этапе разработки. Специалисты оценивают необходимый объем инвестиций.

Ранее в московский офис Wildberries на пятый день после пожара на складе пришли правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПожар

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