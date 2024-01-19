«Всё неоднозначно»: Страховщики не спешат отвечать за сгоревший склад Wildberries
Ни один страховщик не объявился после пожара на складе маркетпалейса, чтобы прояснить ситуацию, отметил в эфире НСН Евгений Уфимцев.
По предварительной информации, у склада Wildberries в петербургских Шушарах были застрахованы грузы, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в разговоре с НСН. При этом, по его словам, есть сомнения в том, включала ли в себя страховка товароматериальные запасы.
Ранее РБК со ссылкой на источники на рынке страхования сообщил, что здание склада Wildberries в Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано. Отмечается, что компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний до пожара, однако до подписания дело так и не дошло. Представитель Wildberries уточнил, что был застрахован сгоревший товар, однако подробности компания не приводит из-за «действующих договорных отношений».
При этом Wildberries сообщал «Интерфаксу», что пострадавший от пожара товар на складе был застрахован по договору защиты грузов, ретейлер рассчитывает на выплату возмещений понесшим убытки продавцам. Уфимцев отметил, что по страхованию товаров «не все однозначно».
«Действительно, товар может быть застрахован, а здание нет. Это отдельные договоры страхования, по которому страхуется само здание, могут страховаться товары, грузы, отдельным договором могут страховаться перерывы в производстве. Есть разные виды страхования. Пока по информации, которой мы располагаем, никто из страховщиков не заявил о том, что здание было застраховано. По товарам тоже не все однозначно... Есть предварительная информация о том, что был договор страхования грузов, но включал ли он в себя товароматериальные запасы или нет, это отдельные взаимоотношения Wildberries со страховщиком», - сказал Уфимцев.
Он также отметил, что возможность компенсации ущерба в полном объеме будет зависеть от условий договора Wildberries со страховой компанией, если он был. По словам Уфимцева, в случае с Wildberries у страховщика могут появиться «основания», так как компания, по разным данным, ранее не получила разрешение на ввод в эксплуатацию склада в Шушарах.
«Все зависит от условий договора. Если в договоре предусмотрены какие-то ограничения франшизы, то это одна ситуация… Там не так все хорошо с введением здания в эксплуатацию, насколько я понимаю. Сложно понять из тех комментариев, которые есть, в каком правовом статусе было здание. Но это тоже может повлиять. Например, для страхования здания может быть несущественным то, что здание не введено в эксплуатацию, а для товароматериальных запасов может быть существенно, если будет принято решение, что на этом складе нельзя было проводить коммерческую деятельность, что он, условно говоря, не принят. Тогда у страховщика могут появиться основания», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Госстройнадзор Санкт-Петербурга сообщил «Интерфаксу», что Wildberries не обращался за разрешением на ввод в эксплуатацию склада в Шушарах. В ответе ведомства указано, что оно выдало разрешение на строительство складского комплекса площадью 105,8 тысячи квадратных метров. Потом было выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям документации. Следующим шагом должно было стать разрешение на ввод в эксплуатацию, но компания за ним не обращалась, указывается в сообщении.
Позднее в Wildberries сообщили РИА Новости, что склад в Санкт-Петербурге имел заключение о соответствии всем требованиям. Маркетплейс сообщил, что после проведения комиссии был подписан акт, в соответствии с ним Госстройнадзор Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным, передает «Радиоточка НСН».
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