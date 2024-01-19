«Всё неоднозначно»: Страховщики не спешат отвечать за сгоревший склад Wildberries

По предварительной информации, у склада Wildberries в петербургских Шушарах были застрахованы грузы, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в разговоре с НСН. При этом, по его словам, есть сомнения в том, включала ли в себя страховка товароматериальные запасы.

Ранее РБК со ссылкой на источники на рынке страхования сообщил, что здание склада Wildberries в Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано. Отмечается, что компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний до пожара, однако до подписания дело так и не дошло. Представитель Wildberries уточнил, что был застрахован сгоревший товар, однако подробности компания не приводит из-за «действующих договорных отношений».