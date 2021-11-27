Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске. Версии и последствия

В качестве основных версий причин пожара на ФКП Завод имени Я.М. Свердлова в Дзержинске названы нарушение технологического процесса и неисправность оборудования. Приоритетной является первая версия, информирует «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Рассматриваются различные версии, однако в приоритете — нарушение производственного процесса в цехе по производству ацетона», — отметил он.

Также, по его словам, не исключается и вариант с неисправностью оборудования.

Ранее в субботу стало известно, что в двухэтажном кирпичном здании цеха по производству октогена на ФКП Завод имени Я.М. Свердлова прогремели взрывы – всего четыре.