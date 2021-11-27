Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске. Версии и последствия
На оборонном предприятии в Нижегородской области произошли взрывы. Есть двое пострадавших.
По факту взрывов и пожара на заводе имени Свердлова в Дзержинске возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета в Нижегородской области.
«По данному факту следователями СУСК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — цитируют сообщение «Известия».
В качестве основных версий причин пожара на ФКП Завод имени Я.М. Свердлова в Дзержинске названы нарушение технологического процесса и неисправность оборудования. Приоритетной является первая версия, информирует «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Рассматриваются различные версии, однако в приоритете — нарушение производственного процесса в цехе по производству ацетона», — отметил он.
Также, по его словам, не исключается и вариант с неисправностью оборудования.
Ранее в субботу стало известно, что в двухэтажном кирпичном здании цеха по производству октогена на ФКП Завод имени Я.М. Свердлова прогремели взрывы – всего четыре.
«В настоящее время взрывы прекратились, по уточненным данным, всего их было четыре», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Взрывы вызвали обрушение здание и пожар, который охватил площадь в 900 квадратных метров. Территорию предприятия оцепили. Огонь ликвилировали 36 человек и 8 единиц спецтехники специального управления. Пожару присвоили третий уровень сложности, пишет Газета.ru
В МЧС РФ уточняли, что всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники.
В 12.04 (мск) ликвидировано открытое горение, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным минздрава Нижегородской области, в результате ЧП пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Врио главы МЧС Александр Чуприян во главе оперативной группы отправился на самолете в Дзержинск из-за взрывов на заводе имени Свердлова. Об этом 27 ноября, в субботу, сообщает пресс-служба ведомства. Его приезд ожидается в 16:00 27 ноября.
ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» входит в Военно-промышленный комплекс России, является градообразующим для Дзержинска Нижегородской области. Завод изготавливает взрывчатые вещества, промышленную химию, оборонную продукцию, согласно данным из открытых источников, .
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