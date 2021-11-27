Врио главы МЧС вылетел из Кемерово в Дзержинск после пожара на заводе
Врио главы МЧС Александр Чуприян во главе оперативной группы отправился на самолете в Дзержинск из-за взрывов на заводе имени Свердлова. Об этом 27 ноября, в субботу, сообщает пресс-служба ведомства.
«Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с Чуприяном самолетом МЧС России направляется к месту происшествия в Дзержинск Нижегородской области», — сказано в сообщении.
На месте происшествия работают 60 пожарных и 15 единиц спецтехники.
О нескольких взрывах сообщалось ранее в субботу. По предварительным данным, один из них произошел в цехе по производству ацетона. Затем возник пожар. Огонь захватил 900 кв. м.
В результате инцидента пострадали два человека, их отправили в больницу. Угрозы жизни работникам предприятия нет.
Александр Чуприян находился в Кемерово в связи с трагедией в шахте «Листвяжская», где в результате аварии погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек, отмечают «Известия».
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