МЧС: на заводе имени Свердлова в Дзержинске произошли взрывы, есть пострадавшие

Перед ЧП сработала пожарная сигнализация, уточняет «Интерфакс».

«На территории завода могут находиться взрывчатые вещества», - говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС РФ есть пострадавшие, однако, сведения об их числе ведомство не приводит.

По информации агентства, поступившей от информированного источника, пострадали, минимум, двое рабочих. Они эвакуированы, с ними работают медики.

