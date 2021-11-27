МЧС: на заводе имени Свердлова в Дзержинске произошли взрывы, есть пострадавшие
Несколько взрывов произошло на заводе имени Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Дзержинске в Нижегородской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Перед ЧП сработала пожарная сигнализация, уточняет «Интерфакс».
«На территории завода могут находиться взрывчатые вещества», - говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС РФ есть пострадавшие, однако, сведения об их числе ведомство не приводит.
По информации агентства, поступившей от информированного источника, пострадали, минимум, двое рабочих. Они эвакуированы, с ними работают медики.
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