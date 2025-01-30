В Подмосковье задержали гражданина РФ, причастного к ряду диверсий

В Московской области задержали россиянина, причастного к целому ряду диверсий, которые он совершал по указанию СБУ.

Мужчина и подросток отправились в колонию за диверсию на железной дороге

Мужчина в 2023 и 2024 поджег находившийся на ремонте военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад.

За это ему обещали поддельные документы для выезда в Европу, но после последней диверсии украинский куратор перестал выходить на связь.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, вводящий ответственность за сокрытие информации о лицах, планирующих, совершающих или совершивших диверсионные преступления, напоминает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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