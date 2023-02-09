Взрыв в доме Новосибирска: обрушились два подъезда

В Новосибирске после взрыва газа в жилом доме обрушились два подъезда, а не один, как говорилось ранее, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

На месте происшествия работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты СУ СК России по Новосибирской области.

По последним данным, два человека погибли, еще шесть пострадали. В настоящее время ведется разбор завалов.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, дом обесточен, газ отключен. Ведутся спасательные работы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:НовосибирскПроисшествияВзрыв Газа
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