Взрыв в доме Новосибирска: обрушились два подъезда
В Новосибирске после взрыва газа в жилом доме обрушились два подъезда, а не один, как говорилось ранее, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
На месте происшествия работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты СУ СК России по Новосибирской области.
По последним данным, два человека погибли, еще шесть пострадали. В настоящее время ведется разбор завалов.
Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, дом обесточен, газ отключен. Ведутся спасательные работы.
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