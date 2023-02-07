В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
7 февраля 202317:30
Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремове в Тульской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва газа.
Сообщается о минимум двух погибших и четверо пострадавших, пишет Telegram-канал «112».
Спасательная операция продолжается, под завалами могут находиться люди.
Ранее взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Коломне Московской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru