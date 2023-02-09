В Новосибирске в результате взрыва обрушился подъезд дома

В одном из домов Новосибирска произошел взрыв газа, сообщил губернатор Андрей Травников.

Эксперты признали подлежащим сносу дом в Нижневартовске, где был взрыв газа

По его словам, происшествие случилось в пятиэтажке. Подъезд дома обрушился.

Минздрав области сообщает, что один человек погиб, четверо пострадали.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияНовосибирскВзрыв Газа
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