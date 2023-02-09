В Новосибирске в результате взрыва обрушился подъезд дома
9 февраля 202304:30
В одном из домов Новосибирска произошел взрыв газа, сообщил губернатор Андрей Травников.
По его словам, происшествие случилось в пятиэтажке. Подъезд дома обрушился.
Минздрав области сообщает, что один человек погиб, четверо пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru