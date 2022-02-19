В Оренбургской области заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

«Мы не можем остаться в стороне, когда столько женщин, детей и пожилых людей находятся в опасности. Речь идет о жизни людей, поэтому другого решения быть не может. О нашей готовности уведомлен глава МЧС России», — цитирует губернатора РИА Новости.

Паслер поручил начать подготовку к приему и определить, сколько эвакуированных граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сможет принять область. Соцслужбы региона готовятся обеспечить прибывших предметами первой необходимости.

Ранее руководство ДНР и ЛНР на фоне обострения в Донбассе объявило об эвакуации жителей республик в Ростовскую область. Позже врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, какие еще регионы могут принять беженцев.

