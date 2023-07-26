Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
26 июля 202314:50
В Ростове-на-Дону прогремел взрыв во дворе многоквартирного дома, сообщают очевидцы.
По их словам, в руках некого мужчины взорвалась боевая граната. По предварительным данным, ему оторвало пальцы.
Пострадавшего увезла в больницу скорая, пишет Telegram-канал Shot. На месте работает полиция и МЧС. Правоохранители выясняют, откуда у мужчины взялась граната, а также есть ли в его квартире еще какое-то оружие.
Ранее в жилом доме в Нижнекамске произошел взрыв газа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru