Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв во дворе многоквартирного дома, сообщают очевидцы.

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По их словам, в руках некого мужчины взорвалась боевая граната. По предварительным данным, ему оторвало пальцы.

Пострадавшего увезла в больницу скорая, пишет Telegram-канал Shot. На месте работает полиция и МЧС. Правоохранители выясняют, откуда у мужчины взялась граната, а также есть ли в его квартире еще какое-то оружие.

Ранее в жилом доме в Нижнекамске произошел взрыв газа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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