Взрыв прогремел в центре Мелитополя

Взрыв прогремел в центре Мелитополя. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

СМИ: В столице Пакистана произошел взрыв

«В Мелитополе громко. В центре города прозвучал взрыв», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в 12:13 на входе в парк Горького в центре Мелитополя был взорван автомобиль марки Renault Duster.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее СМИ сообщили о подрыве автомобиля главы поселка Любимовка в Херсонской области Андрея Штепы. Чиновник погиб, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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