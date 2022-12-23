Взрыв прогремел в центре Мелитополя

«В Мелитополе громко. В центре города прозвучал взрыв», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в 12:13 на входе в парк Горького в центре Мелитополя был взорван автомобиль марки Renault Duster.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее СМИ сообщили о подрыве автомобиля главы поселка Любимовка в Херсонской области Андрея Штепы. Чиновник погиб, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

