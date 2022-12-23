СМИ: В столице Пакистана произошел взрыв

По данным полиции, инцидент произошел в секторе I-10 в столице Пакистана. Правоохранители попытались проверить подозрительный автомобиль такси. За рулем машины находился террорист-смертник, который при приближении полицейского привел в действие взрывное устройство.

В результате взрыва один полицейский погиб, трое получили ранения.

Накануне взрыв прогремел на газохранилище в городе Мохаммедия в Марокко, напоминает RT. По данным местных СМИ, загорелись и сдетонировали несколько резервуаров с топливом, пожар причинил значительный материальный ущерб.

