СМИ: В столице Пакистана произошел взрыв
Взрыв прогремел в пакистанском Исламабаде, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
По данным полиции, инцидент произошел в секторе I-10 в столице Пакистана. Правоохранители попытались проверить подозрительный автомобиль такси. За рулем машины находился террорист-смертник, который при приближении полицейского привел в действие взрывное устройство.
В результате взрыва один полицейский погиб, трое получили ранения.
Накануне взрыв прогремел на газохранилище в городе Мохаммедия в Марокко, напоминает RT. По данным местных СМИ, загорелись и сдетонировали несколько резервуаров с топливом, пожар причинил значительный материальный ущерб.
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