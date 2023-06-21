Взрыв прогремел в старейшем районе Парижа

По данным полиции, в результате обрушились фасады нескольких зданий, некоторые дома загорелись, идёт эвакуация сектора вокруг госпиталя Валь-де-Грас.

Отмечается, что к месту взрыва прибыли экстренные службы, по предварительной информации не менее четырёх человек находятся в тяжёлом состоянии. Власти призвали граждан избегать район происшествия.

Ранее в МЧС Тамбовской области заявили, что в результате взрыва на пороховом заводе в Котовске пострадали не менее 13 человек, пятеро погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».