Взрыв прогремел в старейшем районе Парижа
Взрыв прогремел в старейшем районе Парижа - в Пятом округе на улице Сен-Жак, на месте происшествия чувствуется сильный запах газа, сообщает телеканал BFM TV.
По данным полиции, в результате обрушились фасады нескольких зданий, некоторые дома загорелись, идёт эвакуация сектора вокруг госпиталя Валь-де-Грас.
Отмечается, что к месту взрыва прибыли экстренные службы, по предварительной информации не менее четырёх человек находятся в тяжёлом состоянии. Власти призвали граждан избегать район происшествия.
Ранее в МЧС Тамбовской области заявили, что в результате взрыва на пороховом заводе в Котовске пострадали не менее 13 человек, пятеро погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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