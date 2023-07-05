Взрыв прогремел в Шевченковском суде Киева
Подсудимый взорвал в Шевченковском суде Киева три гранаты, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошёл в конвойном помещении. Отмечается, что сначала были слышны звуки перестрелки, после чего подсудимый подорвал гранаты и взял конвоира в заложники.
Украинское издание «Страна.UA» сообщает, что речь идёт об обвиняемом Игоре Гуменюке, который 31 августа 2015 года во время акции около Верховной рады бросил боевую гранату в нацгвардейцев, в результате чего погибли четверо солдат и около 140 человек получили ранения
Также «Страна.UA» отмечает, что глава украинского МВД Игорь Клименко подтвердил взрыв в Шевченковском суде.
Ранее двое опасных пациентов совершили побег из психиатрической больницы столицы Татарстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru