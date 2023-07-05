Взрыв прогремел в Шевченковском суде Киева

По данным канала, инцидент произошёл в конвойном помещении. Отмечается, что сначала были слышны звуки перестрелки, после чего подсудимый подорвал гранаты и взял конвоира в заложники.

Украинское издание «Страна.UA» сообщает, что речь идёт об обвиняемом Игоре Гуменюке, который 31 августа 2015 года во время акции около Верховной рады бросил боевую гранату в нацгвардейцев, в результате чего погибли четверо солдат и около 140 человек получили ранения

Также «Страна.UA» отмечает, что глава украинского МВД Игорь Клименко подтвердил взрыв в Шевченковском суде.

Ранее двое опасных пациентов совершили побег из психиатрической больницы столицы Татарстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

