Взрыв прогремел в самом центре Луганска, есть пострадавшие
15 мая 202314:20
Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём Telegram-канале заявил, что в час пик в самом центре Луганска прогремел взрыв.
По его словам, инцидент произошёл на улице Демехина, есть пострадавшие.
«По предварительным данным – подрыв. Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия», - добавил он.
Ранее экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что в районе автовокзала в Луганске произошло два взрыва, сообщает RT.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru