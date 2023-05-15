Взрыв прогремел в самом центре Луганска, есть пострадавшие

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём Telegram-канале заявил, что в час пик в самом центре Луганска прогремел взрыв.

Взрыв произошел в московском магазине «Перекресток»

По его словам, инцидент произошёл на улице Демехина, есть пострадавшие.

«По предварительным данным – подрыв. Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия», - добавил он.

Ранее экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что в районе автовокзала в Луганске произошло два взрыва, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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