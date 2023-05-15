Взрыв произошел в московском магазине «Перекресток»

СМИ сообщают о пожаре и взрыве в магазине «Перекресток», расположенном на юго-западе Москвы на бульваре Адмирала Ушакова.

Источник РЕН ТВ сообщил, что был слышен звук взрыва, а затем началось сильное задымление. Подробности инцидента уточняются.

На место ЧП выехали оперативные службы Москвы.

Ранее четыре человека, среди которых ребенок, пострадали из-за хлопка газа в Ингушетии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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