Взрыв прогремел в одном из жилых домов Ангарска
Не менее трёх человек получили ранения в результате хлопка газа в жилом доме в Ангарске. Более серьёзных последствий удалось, к счастью избежать, благодаря тому, что после взрыва не произошло пожара, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на управление МЧС по Иркутской области.
ЧП случилось в 22 микрорайоне сибирского города во время приготовления пищи в квартире на первом этаже дома. От хлопка газа выбито окно. Все пострадавшие получили ожог легкой степени, помощь им оказана амбулаторно. Обстоятельства происшествия уточняются.
Между тем, как отмечает RT, Ангарск попал в верх списка российских городов с самым загрязнённым воздухом. Документ составлен министерством природных ресурсов и экологии.
Большинство грязных городов расположено в Сибири. Помимо Ангарска, в чёрный список попали Абакан, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск.
Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в эфире НСН усомнился в достоверности доклада Минприроды.
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