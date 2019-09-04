Взрыв прогремел в одном из жилых домов Ангарска

Не менее трёх человек получили ранения в результате хлопка газа в жилом доме в Ангарске. Более серьёзных последствий удалось, к счастью избежать, благодаря тому, что после взрыва не произошло пожара, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на управление МЧС по Иркутской области.

ЧП случилось в 22 микрорайоне сибирского города во время приготовления пищи в квартире на первом этаже дома. От хлопка газа выбито окно. Все пострадавшие получили ожог легкой степени, помощь им оказана амбулаторно. Обстоятельства происшествия уточняются.