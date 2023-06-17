Взрыв прогремел на угольной шахте в Днепропетровской области

На угольной шахте в Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщает Министерство энергетики Украины.

В Киеве произошли взрывы

Уточняется, что ночью на 17 июня на шахте взорвался метан.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадали трое шахтеров. Все они госпитализированы в медицинское учреждение.

Накануне украинские СМИ заявили о взрывах в Херсоне, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: donland.ru
ТЕГИ:ПострадавшиеШахтыВзрыв ГазаВзрывДнепропетровск

Горячие новости

Все новости

партнеры