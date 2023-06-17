Взрыв прогремел на угольной шахте в Днепропетровской области
17 июня 202316:03
На угольной шахте в Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщает Министерство энергетики Украины.
Уточняется, что ночью на 17 июня на шахте взорвался метан.
По данным ведомства, в результате происшествия пострадали трое шахтеров. Все они госпитализированы в медицинское учреждение.
Накануне украинские СМИ заявили о взрывах в Херсоне, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru