Взрыв гранаты в московской гостинице устроил боец поп-ММА
Полиция установила личность дебошира, который взорвал страйкбольную гранату в московской гостинице. Им оказался участник боев поп-ММА Алим Орков. Об этом сообщили ТАСС в МВД.
Боец промоушена Hardcard с прозвищем «Шоумен» ворвался в гостиницу «Восход» 21 апреля. Он вламывался в номера постояльцев, взорвал страйкбольную гранату и устроил стрельбу в коридоре. После вызова оперативников он попытался напасть на них с ножом.
Уточняется, что мужчина был задержан вчера днем. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статьям 213 (хулиганство с применением оружия) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП в гостинице «Восход» никто не пострадал, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru