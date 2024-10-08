Министр спорта Чечни запретил чеченцам принимать участие в поп-ММА
Министр Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров заявил, что чеченцы, принимающие участие в поп-ММА, своим поведением на ринге «позорят чеченский народ» и призвал их прекратить участие в этих боях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, многие представители республики все чаще ведут себя неподобающе на пресс-конференциях и публичных выступлениях, используют нецензурную речь, чем «оскорбляют святое наследие» страны, народ и всю мусульманскую общину.
Ахмат Кадыров призвал всех чеченцев отказаться от участия в поп-ММА и сосредоточиться на подобающих, традиционных турнирах. Он также подчеркнул, что это последнее предупреждение, иначе «будут предприняты конкретные меры».
Ранее сына Рамзана Кадырова Адама Кадырова включили в книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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