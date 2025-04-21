В Москве задержали взорвавшего страйкбольную гранату мужчину

Взорвавшего страйкбольную гранату в гостинице в Москве мужчину задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.

В гостинице в Москве неизвестный взорвал страйкбольную гранату

Ранее неустановленный мужчина взорвал страйкбольную гранату в одной из столичных гостиниц и скрылся.

«Мужчина, взорвавший страйкбольную гранату... задержан», - указали в МВД.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в гостинице «Восход». Сообщение о взрыве поступило в полицию около 10:30. В результате ЧП никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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