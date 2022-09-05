Взрыв газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Новосибирске

Более 20 человек, в том числе дети, самостоятельно эвакуировались из жилого дома в Новосибирске, в котором произошёл взрыв газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Задержан глава обслуживающей компании после взрыва дома в Ногинске

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в Октябрьском районе города 5 сентября. Прибывшие на место должностные лица мэрии и администрации района оценивают ущерб и возможные деформации конструкций дома.

«В Октябрьском районе произошел хлопок газовоздушной смеси в объёме газового котла... Произошло разрушение стеклопакета. Самостоятельно эвакуировались 23 человека, из них семь детей. Решается вопрос о расселении жильцов», - добавили в МЧС.

Ранее 37 человек эвакуировали из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, в результате которого обрушилась межквартирная перегородка и три оконных проёма.

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Фото: 23.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧС РФВзрыв ГазаНовосибирская Область
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