Взрыв газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Новосибирске

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в Октябрьском районе города 5 сентября. Прибывшие на место должностные лица мэрии и администрации района оценивают ущерб и возможные деформации конструкций дома.

«В Октябрьском районе произошел хлопок газовоздушной смеси в объёме газового котла... Произошло разрушение стеклопакета. Самостоятельно эвакуировались 23 человека, из них семь детей. Решается вопрос о расселении жильцов», - добавили в МЧС.

Ранее 37 человек эвакуировали из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, в результате которого обрушилась межквартирная перегородка и три оконных проёма.