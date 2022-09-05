Взрыв газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Новосибирске
Более 20 человек, в том числе дети, самостоятельно эвакуировались из жилого дома в Новосибирске, в котором произошёл взрыв газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в Октябрьском районе города 5 сентября. Прибывшие на место должностные лица мэрии и администрации района оценивают ущерб и возможные деформации конструкций дома.
«В Октябрьском районе произошел хлопок газовоздушной смеси в объёме газового котла... Произошло разрушение стеклопакета. Самостоятельно эвакуировались 23 человека, из них семь детей. Решается вопрос о расселении жильцов», - добавили в МЧС.
Ранее 37 человек эвакуировали из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, в результате которого обрушилась межквартирная перегородка и три оконных проёма.
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