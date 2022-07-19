Более 30 человек эвакуировали из-за взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде

37 человек эвакуировали после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел на улице Баумана. После взрыва обрушилась межквартирная перегородка и три оконных проема.

О погибших и пострадавших не сообщается. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее взрыв газа произошел в здании общежития в Дмитровском округе Подмосковья. Причиной инцидента стала неисправность автономного газового оборудования.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:Взрыв Газа
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