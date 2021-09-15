Задержан глава обслуживающей компании после взрыва дома в Ногинске
Руководитель компании, которая отвечает за обслуживание внутриквартирного газового оборудования в доме в Ногинске, где 8 сентября произошел взрыв, задержан силовиками. Информация об этом появилась на официальном сайте подмосковного главка Следственного комитета.
Следствие просит суд арестовать задержанного. Согласно материалам дела, подозреваемый проглядел утечку газа в одной из квартир. В результате взрыва в девятиэтажном доме погибли 7 человек, рухнули первые четыре этажа второго подъезда.
Как уточняет СК, гендиректор компании не выявил своевременно неисправность газового оборудования. В результате возникла утечка бытового газа в одной квартир. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции, он скопился в другой квартире, где и сдетонировал.
Утечка происходила в квартире на втором этаже, где проживала пенсионерка с 16-летней внучкой. Мать и отец девушки были лишены родительских прав, при этом глава семейства находится в местах лишения свободы.
Скопился газ этажом выше, где проживал преподаватель Российского центра подготовки спасателей на базе МЧС в Ногинске Александр Соловьев. Он также погиб.
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