Задержан глава обслуживающей компании после взрыва дома в Ногинске

Руководитель компании, которая отвечает за обслуживание внутриквартирного газового оборудования в доме в Ногинске, где 8 сентября произошел взрыв, задержан силовиками. Информация об этом появилась на официальном сайте подмосковного главка Следственного комитета.

Следствие просит суд арестовать задержанного. Согласно материалам дела, подозреваемый проглядел утечку газа в одной из квартир. В результате взрыва в девятиэтажном доме погибли 7 человек, рухнули первые четыре этажа второго подъезда.

Как уточняет СК, гендиректор компании не выявил своевременно неисправность газового оборудования. В результате возникла утечка бытового газа в одной квартир. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции, он скопился в другой квартире, где и сдетонировал.

Безнадзорные. Как прервать череду взрывов в российских многоэтажках

Утечка происходила в квартире на втором этаже, где проживала пенсионерка с 16-летней внучкой. Мать и отец девушки были лишены родительских прав, при этом глава семейства находится в местах лишения свободы.

Скопился газ этажом выше, где проживал преподаватель Российского центра подготовки спасателей на базе МЧС в Ногинске Александр Соловьев. Он также погиб.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеАрестВзрыв
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры