Задержан глава обслуживающей компании после взрыва дома в Ногинске

Руководитель компании, которая отвечает за обслуживание внутриквартирного газового оборудования в доме в Ногинске, где 8 сентября произошел взрыв, задержан силовиками. Информация об этом появилась на официальном сайте подмосковного главка Следственного комитета.

Следствие просит суд арестовать задержанного. Согласно материалам дела, подозреваемый проглядел утечку газа в одной из квартир. В результате взрыва в девятиэтажном доме погибли 7 человек, рухнули первые четыре этажа второго подъезда.

Как уточняет СК, гендиректор компании не выявил своевременно неисправность газового оборудования. В результате возникла утечка бытового газа в одной квартир. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции, он скопился в другой квартире, где и сдетонировал.