Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме Пензы

Два человека погибли при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Пензе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Отмечается, что взрыв произошел в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, впоследствии произошло возгорание. Тела двух погибших обнаружили в ходе тушения пожара. Из жилого дома эвакуировали 25 человек.

«Несущие конструкции здания не повреждены, разрушено только два оконных проема», — подчеркнул собеседник агентства.

Причины взрыва устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
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