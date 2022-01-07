Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме Пензы
Два человека погибли при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Пензе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что взрыв произошел в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, впоследствии произошло возгорание. Тела двух погибших обнаружили в ходе тушения пожара. Из жилого дома эвакуировали 25 человек.
«Несущие конструкции здания не повреждены, разрушено только два оконных проема», — подчеркнул собеседник агентства.
Причины взрыва устанавливаются.
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