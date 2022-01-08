Четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами под Оренбургом

По данным СК, трагедия произошла утром 8 января. В салоне стоящего в гараже автомобиля были обнаружены тела юношей 19, 15 и 15 лет — жителей Адамовки, а также восемнадцатилетнего жителя Оренбурга.

«На момент обнаружения тел двигатель автомобиля был запущен, двери салона заперты, в помещении гаража имелись явные признаки высокой концентрации выхлопных газов, ворота гаража были заперты изнутри, дверь прикрыта, установлены признаки предшествовавшего распития спиртных напитков, а также воздействия на организм токсичных веществ двигателя внутреннего сгорания», — приводит сообщение СК РИА Новости.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

