Четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами под Оренбургом
Четыре человека скончались после отравления выхлопными газами в поселке Адамовка в Оренбургской области. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по региону.
По данным СК, трагедия произошла утром 8 января. В салоне стоящего в гараже автомобиля были обнаружены тела юношей 19, 15 и 15 лет — жителей Адамовки, а также восемнадцатилетнего жителя Оренбурга.
«На момент обнаружения тел двигатель автомобиля был запущен, двери салона заперты, в помещении гаража имелись явные признаки высокой концентрации выхлопных газов, ворота гаража были заперты изнутри, дверь прикрыта, установлены признаки предшествовавшего распития спиртных напитков, а также воздействия на организм токсичных веществ двигателя внутреннего сгорания», — приводит сообщение СК РИА Новости.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.
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