Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале

«В результате взрыва газа [в жилом доме] по улице Айвазовского пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей», — отметил собеседник агентства.

В администрации подчеркнули, что после ЧП были эвакуированы все жители дома — около 150 человек, в том числе более 30 детей.

Как сообщает МЧС, в многоквартирном доме повреждены внутренние перегородки, пострадавших нет. Позже Минздрав Дагестана заявил, что при взрыве пострадал один ребенок, данные уточняются, пишет RT.

Прокуратура республики начала проверку по факту ЧП. Специалисты дадут оценку соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования.

