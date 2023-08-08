СМИ: Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани

Два человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону

Собеседник агентства уточнил, что «хлопок бытового газа произошёл на улице Адмирала Нахимова», затем начался пожар.

«Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, ещё четверым понадобилась медпомощь», - рассказал источник.

В региональном главке МЧС заявили, что получили сообщение о возгорании четырёх квартир в доме №38 по улице Адмирала Нахимова, общая площадь пожара составила 90 квадратных метров.

Ранее газ взорвался в пятиэтажке в городе Канске в Красноярском крае, пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧСПогибшиеВзрыв ГазаАстрахань

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