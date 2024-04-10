Взрослый и двое детей погибли в Курской области в результате атаки ВСУ

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Пострадавшая при обстреле поселка Теткино женщина умерла в больнице

По его словам, трагедия произошла в селе Апанасовка Кореневского района. В результате атаки погибли три человека, которые находились в машине, в том числе двое детей.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе», - написал Старовойт.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в посёлке Климово погибли женщина и ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДетиПогибшиеКурская Область

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