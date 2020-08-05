Взорвавшаяся в Ливане селитра не принадлежала россиянину Гречушкину

Одно время получить контроль над «Руставским азотом» пыталась российская АФК «Система». В СМИ она до самого недавнего времени фигурировала как собственник предприятия, но, как заверил НСН пресс-секретарь АФК Сергей Копытов, сейчас грузинский химзавод никакого отношения к АФК «Система» не имеет. На сайте завода найти информацию о его нынешних собственниках не удалось.

После того, как в октябре 2013 года сухогруз Rhosus был за нарушения арестован властями Ливана, куда он зашел, чтобы взять дополнительный груз – дорожную технику, Гречишкин, по словам Прокошева, бросил судно и команду на произвол судьбы, объявив себя банкротом и не заплатив им ни копейки. Прокошев, будучи россиянином, так и не дождался помощи от российского МИД. Он сам и три члена экипажа – украинца (старший механик, третий механик и боцман) провели на судне почти год без средств к существованию и возможности выехать на родину. Свободы они смогли добиться только через суд.

При этом сам Гречишкин, видимо, владел сухогрузом, который ходил под флагом Молдавии, около двух лет. Teto Shipping Ltd была зарегистрирована на Маршалловых островах в 2012 году. По словам Прокошева, за год до начала истории с селитрой, то есть опять же в 2012 году хабаровчанин выкупил судно у прежних владельцев-киприотов. А уже в сентябре 2014 года его Teto Shipping была объявлена банкротом. Rhosus так и остался в порту Бейрута, где через пару лет затонул, потому что после списания команды и выгрузки селитры в порт, за ним некому было следить.