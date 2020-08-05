Взорвавшаяся в Ливане селитра не принадлежала россиянину Гречушкину
Последним владельцем сухогруза Rhosus, который доставил в октябре 2013 года в Бейрут груз селитры, взорвавшийся вчера в порту ливанской столицы, был россиянин, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.
Груз аммиачной селитры был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Предположительно, этот груз и стал причиной мощного взрыва в ливанском Бейруте. О связи произошедшего с представителем России сообщил местный телеканал LBCI.
Однако груз селитры, судя по информации в СМИ, принадлежал не Гречишкину, а неназванным заказчикам из Мозамбика, куда его Rhosus и перевозил из Батуми. Как сообщил бывший капитан сухогруза Борис Прокошев в интервью "Радио Свобода", Teto Shipping была лишь перевозчиком, Гречишкин получил за эти услуги миллион долларов.
Как выяснила НСН, единственным производителем аммиачной селитры в Грузии является предприятие «Руставский азот». НСН отправила запрос в «Руставский азот», чтобы прояснить, кому именно принадлежал груз селитры.
Одно время получить контроль над «Руставским азотом» пыталась российская АФК «Система». В СМИ она до самого недавнего времени фигурировала как собственник предприятия, но, как заверил НСН пресс-секретарь АФК Сергей Копытов, сейчас грузинский химзавод никакого отношения к АФК «Система» не имеет. На сайте завода найти информацию о его нынешних собственниках не удалось.
После того, как в октябре 2013 года сухогруз Rhosus был за нарушения арестован властями Ливана, куда он зашел, чтобы взять дополнительный груз – дорожную технику, Гречишкин, по словам Прокошева, бросил судно и команду на произвол судьбы, объявив себя банкротом и не заплатив им ни копейки. Прокошев, будучи россиянином, так и не дождался помощи от российского МИД. Он сам и три члена экипажа – украинца (старший механик, третий механик и боцман) провели на судне почти год без средств к существованию и возможности выехать на родину. Свободы они смогли добиться только через суд.
При этом сам Гречишкин, видимо, владел сухогрузом, который ходил под флагом Молдавии, около двух лет. Teto Shipping Ltd была зарегистрирована на Маршалловых островах в 2012 году. По словам Прокошева, за год до начала истории с селитрой, то есть опять же в 2012 году хабаровчанин выкупил судно у прежних владельцев-киприотов. А уже в сентябре 2014 года его Teto Shipping была объявлена банкротом. Rhosus так и остался в порту Бейрута, где через пару лет затонул, потому что после списания команды и выгрузки селитры в порт, за ним некому было следить.
По информации «Медиазоны», на тематических форумах моряков неоднократно встречались негативные отзывы о судовладельце Игоре Гречушкине и его компании Teto Shipping Ltd. Моряки писали о задержках зарплаты и плохом состоянии судна.
Как удалось установить «Открытым медиа», в последнее время Игорь Гречушкин работал менеджером румынского судовладельца Unimar Service Ltd.
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