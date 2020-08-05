Взорвавшая в Бейруте селитра оказалась с судна бизнесмена из Хабаровска

Аммиачная селитра, которая взорвалась накануне в порту Бейрута, была конфискована в 2014 году с судна под названием Rhosus, которым фактически владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска. Об этом информирует ливанский канал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне Ливана.

Уточняется, что сухогруз следовал из Грузии в Мозамбик, однако на маршруте возникли технические проблемы. В итоге сухогруз зашёл в порт Бейрута, а селитру перенесли на склад в ожидании дальнейших решений. Судну запретили покидать порт, поскольку юристы кредиторов Гречушкина получили три ордера на арест Rhosus.

В результате команду распустили, оставив на борту только четверых моряков. Они говорили, что владелец Rhosus фактически бросил судно. По некоторым данным, сейчас Гречушкин проживает на Кипре.

По предварительным данным, взрыв селитры произошел из-за сварочных работ для устранения щели в стене склада. Её обнаружили в ходе проверки, которая показала, что в помещение с опасным веществом мог попасть любой желающий. Искры от сварки сначала подожгли петарды, которые хранились на 12-м складе причала порта Бейрута, вслед за ними уже сдетонировала селитра.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Ливана, в результате ЧП погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. Скорбный список ещё не полный, поскольку многие считаются пропавшими без вести. Как отмечает RT, губернатор Бейрута сообщил о гибели десяти спасателей, которые работали на месте взрыва.



