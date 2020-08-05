300 тысяч жителей Бейрута остались без крова после мощнейшего взрыва

В Бейруте, по оценкам местных властей, около 300 тысяч человек могли остаться без жилья после взрыва. Об этом заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд.

Он также оценил ущерб от прогремевшего взрыва в порту города в три-пять миллиардов долларов, не исключая и еще более существенную цифру.