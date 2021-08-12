Выживший в аварии Ми-8 журналист Корженевский рассказал о «чудовищной погоде»
Журналист и экономист Николай Корженевский, выживший при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, рассказал об ужасных погодных условиях, в которых проходил полет.
«Я пока еще в своем уме и здравии, видимость у нас (у туристов и пилота - прим. НСН) за бортом, скорее всего, была одна и та же - не было видно ничего, в буквальном смысле, кроме тумана», - сказал Корженевский в эфире телеканала «Россия 24».
Он признался, что не понимает, зачем вообще решили лететь на Курильское озеро, зная «что там чудовищные погодные условия».
«Капитан почему-то принял решение проводить посадку, хотя совершенно точно не мог видеть», - считает журналист.
Ранее другой выживший в авиакатастрофе турист Виктор Стрелкин рассказал, что во время полета спал из-за плохой видимости, а выбраться из вертолета смог через разбитое стекло в кабине пилота.
На борту вертолета Ми-8, потерпевшего аварию в ночь на четверг в Кроноцком заповеднике на Камчатке, были 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также 3 члена экипажа. Вертолет рухнул в озеро и находится сейчас на глубине более 100 метров. На данный момент спасти удалось 8 человек, двое из которых в тяжелом состоянии.
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