Выживший в аварии Ми-8 журналист Корженевский рассказал о «чудовищной погоде»

Он признался, что не понимает, зачем вообще решили лететь на Курильское озеро, зная «что там чудовищные погодные условия».

«Капитан почему-то принял решение проводить посадку, хотя совершенно точно не мог видеть», - считает журналист.

Ранее другой выживший в авиакатастрофе турист Виктор Стрелкин рассказал, что во время полета спал из-за плохой видимости, а выбраться из вертолета смог через разбитое стекло в кабине пилота.

На борту вертолета Ми-8, потерпевшего аварию в ночь на четверг в Кроноцком заповеднике на Камчатке, были 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также 3 члена экипажа. Вертолет рухнул в озеро и находится сейчас на глубине более 100 метров. На данный момент спасти удалось 8 человек, двое из которых в тяжелом состоянии.

