Проклятие Камчатки. Вертолет с туристами упал в Курильское озеро: что известно

По предварительным данным, на борту вертолета Ми-8, потерпевшего аварию в ночь на четверг в Кроноцком заповеднике, были 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также 3 члена экипажа. На данный момент спасти удалось 8 человек, двое из которых в тяжелом состоянии.

По данным «Интерфакса», еще 8 человек погибли. Вертолет после крушения ушел на дно Курильского озера, глубина которого больше 100 метров. Источник агентства считает, что тела жертв катастрофы, скорее всего, находятся там.

На борту вертолета был ребенок. По данным источника ТАСС, судьба мальчика до сих пор неизвестна, а вот его отец спасен.

Первые сообщения о «жесткой посадке» вертолета Ми-8 в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника поступили в МЧС около часа ночи по московскому времени, что соответствует 10 часам утра на Камчатке.

Вскоре стало известно, что вертолет упал в озеро. Его обломки ушли под воду практически сразу после крушения. 6 пассажиров и 2 члена экипажа смогли выбраться из вертолета и выплыть на поверхность озера, где их спасли работники заповедника.

По предварительным данным, командир Ми-8 погиб, в числе выживших второй пилот и бортмеханик.

Кроме того, спасен находившийся на борту вертолета российский журналист и экономист Николай Корженевский, бывший ведущий на телеканале «Россия-24, а ныне глава лаборатории СберДанные.