Проклятие Камчатки. Вертолет с туристами упал в Курильское озеро: что известно
Вертолет лежит под водой на глубине 135 метров, судьба 8 человек остается неизвестной.
Камчатка в начале августа стала регионом, притягивающим неприятности. Вслед за арестом высокопоставленного полицейского, проверкой ФСБ чиновников и признанием депутата в убийстве здесь произошло крушение вертолета Ми-8, жертвами которого могут стать 8 человек, которые считаются пропавшими.
По необъяснимому стечению обстоятельств совладельцем компании, которой принадлежит разбившийся вертолет, является тот самый депутат законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин, 10 августа признавшийся, что случайно застрелил человека, пытаясь выгнать из села медведя.
По предварительным данным, на борту вертолета Ми-8, потерпевшего аварию в ночь на четверг в Кроноцком заповеднике, были 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также 3 члена экипажа. На данный момент спасти удалось 8 человек, двое из которых в тяжелом состоянии.
По данным «Интерфакса», еще 8 человек погибли. Вертолет после крушения ушел на дно Курильского озера, глубина которого больше 100 метров. Источник агентства считает, что тела жертв катастрофы, скорее всего, находятся там.
На борту вертолета был ребенок. По данным источника ТАСС, судьба мальчика до сих пор неизвестна, а вот его отец спасен.
Первые сообщения о «жесткой посадке» вертолета Ми-8 в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника поступили в МЧС около часа ночи по московскому времени, что соответствует 10 часам утра на Камчатке.
Вскоре стало известно, что вертолет упал в озеро. Его обломки ушли под воду практически сразу после крушения. 6 пассажиров и 2 члена экипажа смогли выбраться из вертолета и выплыть на поверхность озера, где их спасли работники заповедника.
По предварительным данным, командир Ми-8 погиб, в числе выживших второй пилот и бортмеханик.
Кроме того, спасен находившийся на борту вертолета российский журналист и экономист Николай Корженевский, бывший ведущий на телеканале «Россия-24, а ныне глава лаборатории СберДанные.
Пострадавших вертолетами доставили в Петропавловск-Камчатский. Двое из восьми спасенных остаются в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав региона.
Поиски еще 8 человек затрудняются тем, что сейчас вертолет находится под водой на глубине 135 метров. При этом снаряжение водолазов рассчитано на 20-метровую глубину.
Вертолет с туристами выполнял экскурсионный маршрут. Первой их остановкой должно было стать озеро Курильское, далее планировалось полететь к вулкану Ходутка.
Сам полет проходил штатно. Экипаж не докладывал ни о каких проблемах, отмечает ТАСС. Вертолет был осмотрен перед началом полета и не имел неисправностей. При этом известно, что посадка осуществлялась в условиях тумана.
Именно туман, по предварительным данным, мог спровоцировать ошибку пилота, который, по данным Telegram-канала Life Shot, шесть лет назад управлял вертолетом, упавшим в районе верховья реки Уксичан. Тогда обошлось без жертв, однако пассажиры вертолета и члены экипажа пострадали. Пилот был оштрафован на тысячу рублей за нарушение правил перевозки вездехода, из которого не слили бензин.
По факту катастрофы на Курильском озере возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.
В начале июля на Камчатке разбился самолет Ан-26, выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. В катастрофе погибли все 28 человек, находившихся на его борту, в числе которых были 22 пассажира и 6 членов экипажа. Причиной аварии стало столкновение самолета со скалой при заходе на посадку.
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