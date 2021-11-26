Выживший после ЧП в Кузбассе спасатель заявил, что не чувствует себя героем

Спасатель Александр Заковряшин, выживший после происшествия в шахте в Кузбассе, заявил, что не чувствует себя героем. Об этом сообщает ряд СМИ.

Ранее в телефонном разговоре с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым он рассказал, что просто выполнял порученную ему задачу.

«Но настоящие герои те, кто действительно погибли, а я боролся за жизнь», - заявил Заковряшин, подчеркнув, что не видит ничего необычного в своих действиях.

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Трагедия в шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября около 04:30 утра по московскому времени. В момент взрыва угольной пыли под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось отправить наверх, но часть осталась в дальних штреках шахты. По последним данным, 52 человека погибли, 57 - пострадали. На месте происшествия ведутся спасательные работы. Центральный Следственный комитет взялся за расследование дела.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШахтерыВзрывШахтыКузбасс
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