Выжившему на катамаране в Охотском море Пичугину предъявили обвинение

Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему на катамаране в Охотском море, предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко.

По его словам, обвинение было предъявлено мужчине в четверг, 30 января. Он добавил, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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9 августа прошлого года двое мужчин и 15-летний сын одного из них вышли в Охотское море на лодке-катамаране «Байкат 470». Вскоре они перестали выходить на связь. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки только 14 октября. Из троих выжил лишь 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. Крайне истощенного спасенного доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ. Ранее в рамках возбужденного следователями уголовного дела о нарушении правил эксплуатации маломерного судна Пичугин был допрошен как свидетель.

Сценарист Андрей Золотарев («Слово пацана. Кровь на асфальте») ранее заявил о желании снять фильм об истории спасения туриста в Охотском море.

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ФОТО: RT
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