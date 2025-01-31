Выжившему на катамаране в Охотском море Пичугину предъявили обвинение
Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему на катамаране в Охотском море, предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко.
По его словам, обвинение было предъявлено мужчине в четверг, 30 января. Он добавил, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
9 августа прошлого года двое мужчин и 15-летний сын одного из них вышли в Охотское море на лодке-катамаране «Байкат 470». Вскоре они перестали выходить на связь. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки только 14 октября. Из троих выжил лишь 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. Крайне истощенного спасенного доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ. Ранее в рамках возбужденного следователями уголовного дела о нарушении правил эксплуатации маломерного судна Пичугин был допрошен как свидетель.
Сценарист Андрей Золотарев («Слово пацана. Кровь на асфальте») ранее заявил о желании снять фильм об истории спасения туриста в Охотском море.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru