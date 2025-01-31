Выжившему на катамаране в Охотском море Пичугину предъявили обвинение

Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему на катамаране в Охотском море, предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко.

По его словам, обвинение было предъявлено мужчине в четверг, 30 января. Он добавил, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.