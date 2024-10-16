Золотарев захотел снять фильм о выжившем в Охотском море
16 октября 202416:05
Сценарист Андрей Золотарев («Слово пацана. Кровь на асфальте») в интервью 360.ru заявил о желании снять фильм об истории спасения туриста в Охотском море.
Золотарев назвал эту историю удивительной и отметил, что рассматривает ее как материал для будущей экранизации.
Ранее сообщалось, что Михаилу Пичугину, который выживал два месяца на лодке в Охотском море, грозит колония за нарушение эксплуатации водного транспорта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru