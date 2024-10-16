Золотарев захотел снять фильм о выжившем в Охотском море

Золотарев назвал эту историю удивительной и отметил, что рассматривает ее как материал для будущей экранизации.

Ранее сообщалось, что Михаилу Пичугину, который выживал два месяца на лодке в Охотском море, грозит колония за нарушение эксплуатации водного транспорта.

