Золотарев захотел снять фильм о выжившем в Охотском море

Сценарист Андрей Золотарев («Слово пацана. Кровь на асфальте») в интервью 360.ru заявил о желании снять фильм об истории спасения туриста в Охотском море.

Дочь выжившего в море мужчины рассказала, что тоже могла отправиться в путешествие

Золотарев назвал эту историю удивительной и отметил, что рассматривает ее как материал для будущей экранизации.

Ранее сообщалось, что Михаилу Пичугину, который выживал два месяца на лодке в Охотском море, грозит колония за нарушение эксплуатации водного транспорта.

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