Выясняется причина ДТП с автобусом под Владимиром
Возможной причиной аварии пассажирского автобуса с грузовиком во Владимирской области могло стать нарушение скоростного режима. Сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Владимирской области Виктория Туркова.
В результате ДТП под Владимиром пострадали 16 человек, из них шестеро госпитализированы.
«На данный момент установлено, что водитель автобуса, который вез паломников из Вологды в Москву к мощам Святой Матроны, нарушил скоростной режим и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности пассажирских перевозок», - заявила представитель прокуратуры региона.
Всего в автобусе в момент ДТП находились 47 человек: 44 пассажира, два водителя и экскурсовод. Их доставят обратно домой другим автобусом. Об этом сообщила глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом под Владимиром 22 пострадавших.
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