Выясняется причина ДТП с автобусом под Владимиром

В результате ДТП под Владимиром пострадали 16 человек, из них шестеро госпитализированы.

«На данный момент установлено, что водитель автобуса, который вез паломников из Вологды в Москву к мощам Святой Матроны, нарушил скоростной режим и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности пассажирских перевозок», - заявила представитель прокуратуры региона.

Всего в автобусе в момент ДТП находились 47 человек: 44 пассажира, два водителя и экскурсовод. Их доставят обратно домой другим автобусом. Об этом сообщила глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом под Владимиром 22 пострадавших.

