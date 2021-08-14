В ДТП с автобусом под Владимиром 22 пострадавших

Как сообщают в МВД, транспортные средства столкнулись приблизительно в 03:15.

«По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса Neoplan, двигаясь со стороны г. Ярославля в сторону г. Москвы, допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем MAN с полуприцепом «Тонар» под управлением 37-летнего водителя», — сообщают в ведомстве.

О погибших ничего не сообщается.

Известно, что началась проверка по факту ДТП, в ходе которой сотрудники полиции установят причины и обстоятельства аварии, сообщает RT.

Ранее стало известно, что увеличилось до 22 число пострадавших после взрыва автобуса в Воронеже. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

