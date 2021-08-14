Попавший в ДТП автобус во Владимирской области вез паломников

Автобус, который попал в аварию во Владимирской области, перевозил паломников. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, сегодня было массовое ДТП на Двориковском шоссе Александрова, на въезде в город. Паломники из Вологды ехали на автобусе, из 14-ти положили (госпитализировали - ИФ) восьмерых»

Состояние пострадавших удовлетворительное. Тяжелых пациентов среди них нет, отметил собеседник агентства. Официальным подтверждением информации «Интерфакс» не располагает.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом под Владимиром 22 пострадавших.



