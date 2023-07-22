Выстрелы и взрывы слышны со стороны оцепленного дома в подмосковном поселке Шервуд

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале сообщила, что злоумышленник психически нездоров. По ее информации, вооруженный мужчина приехал в регион из Сибири.



СМИ передают, что проникший утром в дом человек представился Вячеславом. По предварительной информации, он вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов.



Ранее стало известно, что вооруженный мужчина проник в чужой коттедж, передает «Радиоточка НСН».

