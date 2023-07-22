Выстрелы и взрывы слышны со стороны оцепленного дома в подмосковном поселке Шервуд

Местные жители сообщают о звуках взрывов и стрельбы в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, где ранее неизвестный мужчина забаррикадировался в чужом доме.

Shot: в подмосковном поселке Шервуд стрельба

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале сообщила, что злоумышленник психически нездоров. По ее информации, вооруженный мужчина приехал в регион из Сибири.

СМИ передают, что проникший утром в дом человек представился Вячеславом. По предварительной информации, он вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов.

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина проник в чужой коттедж, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:ПроисшествиеСтрельбаПодмосковье

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