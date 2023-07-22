Выстрелы и взрывы слышны со стороны оцепленного дома в подмосковном поселке Шервуд
Местные жители сообщают о звуках взрывов и стрельбы в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, где ранее неизвестный мужчина забаррикадировался в чужом доме.
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале сообщила, что злоумышленник психически нездоров. По ее информации, вооруженный мужчина приехал в регион из Сибири.
СМИ передают, что проникший утром в дом человек представился Вячеславом. По предварительной информации, он вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов.
Ранее стало известно, что вооруженный мужчина проник в чужой коттедж, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru