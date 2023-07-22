Shot: в подмосковном поселке Шервуд стрельба

По информации СМИ, мужчина с оружием в военной форме проник в чужой коттедж. На месте происшествия работают оперативные службы. Местные жители сообщают о звуках стрельбы.



ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что проникший в дом мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, злоумышленник не брал заложников, отмечает агентство.

