Shot: в подмосковном поселке Шервуд стрельба

В поселке Шервуд в Московской области слышны звуки стрельбы, передает Telegram-канал Shot.

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По информации СМИ, мужчина с оружием в военной форме проник в чужой коттедж. На месте происшествия работают оперативные службы. Местные жители сообщают о звуках стрельбы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что проникший в дом мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, злоумышленник не брал заложников, отмечает агентство.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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