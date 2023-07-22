Shot: в подмосковном поселке Шервуд стрельба
22 июля 202313:06
В поселке Шервуд в Московской области слышны звуки стрельбы, передает Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, мужчина с оружием в военной форме проник в чужой коттедж. На месте происшествия работают оперативные службы. Местные жители сообщают о звуках стрельбы.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что проникший в дом мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, злоумышленник не брал заложников, отмечает агентство.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru