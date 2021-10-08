«Выстрел в ногу». В отрасли удивились иску «ПИКа» к бывшему вице-президенту

«ПИК» инициировал разбирательство против своего бывшего топ-менеджера, не задумываясь о репутационных рисках для компании, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Бывший вице-президент группы компаний «ПИК», ныне директор по развитию регионов ПАО «ГК Самолет» Александр Лефель был задержан и арестован в пятницу в Москве в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. «ПИК» оценил ущерб от его действий на посту вице-президента в 100 миллионов рублей.

«Сотрудник подозревается в мошенничестве, когда он был на посту «ПИК», поэтому у компании могут возникнуть проблемы, там будут выяснять, была ли какая-то группа лиц в сговоре и так далее. У нас, у участников рынка, уже есть расхожая поговорка «стрелять в ногу» или «бомбить Воронеж». Если «ПИК» инициировал иск против своего топ-менеджера, где были глаза, когда они его нанимали? У человека было хорошее досье и рекомендации, иначе бы его никто в «Самолет» не взял. Это говорит о том, что «Самолет» был в заблуждениию. Зачем воевать таким странным способом? Для меня, скорее, это репутационный урон «ПИКу», чем «Самолету», - объяснила Радченко.