Выпоровшего школьников учителя на Кубани отстранили от работы

Ведомство организовало проверку после того, как в сеть попало видео, на котором преподаватель у школьной доски наказывает ремнем двух мальчиков. Каждый из них, суда по записи, получил от педагога по пять ударов.

Сейчас учитель отстранен, сообщили в прокуратуре. За что педагог наказывал воспитанников, не сообщается.

В Госдуме ранее опровергли существование инициативы об исключении из школьной программы романа Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».



