Выпоровшего школьников учителя на Кубани отстранили от работы
Учителя, предположительно, бьющего ремнем двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, отстранили от работы. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Ведомство организовало проверку после того, как в сеть попало видео, на котором преподаватель у школьной доски наказывает ремнем двух мальчиков. Каждый из них, суда по записи, получил от педагога по пять ударов.
Сейчас учитель отстранен, сообщили в прокуратуре. За что педагог наказывал воспитанников, не сообщается.
В Госдуме ранее опровергли существование инициативы об исключении из школьной программы романа Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
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