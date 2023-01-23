Выпоровшего школьников учителя на Кубани отстранили от работы

Учителя, предположительно, бьющего ремнем двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, отстранили от работы. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«Слабая вещь»: В Госдуме за Солженицына в школе, но без «Архипелага ГУЛАГ»

Ведомство организовало проверку после того, как в сеть попало видео, на котором преподаватель у школьной доски наказывает ремнем двух мальчиков. Каждый из них, суда по записи, получил от педагога по пять ударов.

Сейчас учитель отстранен, сообщили в прокуратуре. За что педагог наказывал воспитанников, не сообщается.

В Госдуме ранее опровергли существование инициативы об исключении из школьной программы романа Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ШколаКраснодарский Край
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