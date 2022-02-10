«Выпороть и отпустить!» Генерал ФСБ возмущен, что «пацана кинули в камеру» за игру в Minecraft

«Выпороли бы его, да выпустили на волю. Сейчас ведь все игры заточены на уничтожение чего-то, и в силу своей испорченности люди выбирают объекты. Так что у меня большие раздумья по поводу этого приговора. Общество, которое пытается бороться с пацанами такими жестокими методами… Надо искать другие наказания и формы воздействия. Когда мы парня в самом начале жизни кидаем в камеру за то, что он поиграл в какую-то игру с дури! Надо выпороть на площади и отпустить на все четыре стороны», - сказал Михайлов.

По его мнению, Уваров не является «убежденным врагом» и приговор ему – это что-то из «искаженного мира».

«Я считаю, что мы живем в искаженном мире и не понимаем причинно-следственной связи. Вот сегодня мы осудили этого парня, из которого, может быть, человек бы вырос, а мы его на пять лет в колонию. Человек с еще несформировавшимся мировоззрением, позициями, сознанием, он что, убежденный враг что ли был в 16 лет и еще раньше, когда играл в эти игры? Поэтому я достаточно сложно отношусь к этому приговору», - подчеркнул генерал-майор ФСБ в отставке.

Он назвал глупостью признание Уварова виновным по статье 205.3 УК РФ об обучении терроризму.

«Какая глупость! О прохождении обучения… Да у нас все клубы построены на прохождении обучения и боевой подготовке», - сказал Михайлов в этой связи.

Он также раскритиковал требование гособвинителя дать Уварову 9 лет колонии и призвал Россию возвращаться от карательного к гуманистическому обществу.

«У нас в России нет ни одной нормы права, которая бы облегчала или гуманизировала виды наказаний. Мы все время что-то ужесточаем. Мы практически вывели из обихода понятие "воспитание" и пытаемся разговаривать с обществом исключительно карательными мерами. Я считаю, что нам надо вернуться в какое-то гуманистическое общество», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».