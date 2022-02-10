«Выпороть и отпустить!» Генерал ФСБ возмущен, что «пацана кинули в камеру» за игру в Minecraft
Обвинение школьника по статье об обучении терроризму является «глупостью», а России пора отказаться от борьбы с подростками жестокими методами, сказал НСН Александр Михайлов.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал жесткий приговор 16-летнему Никите Уварову за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.
Ранее стало известно, что школьника из Канска Никиту Уварова обвинили в обучении террористической деятельности и приговорили к пяти годам колонии. При этом два других фигуранта «дела Minecraft» были освобождены от уголовной ответственности за содействие следствию.
«Выпороли бы его, да выпустили на волю. Сейчас ведь все игры заточены на уничтожение чего-то, и в силу своей испорченности люди выбирают объекты. Так что у меня большие раздумья по поводу этого приговора. Общество, которое пытается бороться с пацанами такими жестокими методами… Надо искать другие наказания и формы воздействия. Когда мы парня в самом начале жизни кидаем в камеру за то, что он поиграл в какую-то игру с дури! Надо выпороть на площади и отпустить на все четыре стороны», - сказал Михайлов.
По его мнению, Уваров не является «убежденным врагом» и приговор ему – это что-то из «искаженного мира».
«Я считаю, что мы живем в искаженном мире и не понимаем причинно-следственной связи. Вот сегодня мы осудили этого парня, из которого, может быть, человек бы вырос, а мы его на пять лет в колонию. Человек с еще несформировавшимся мировоззрением, позициями, сознанием, он что, убежденный враг что ли был в 16 лет и еще раньше, когда играл в эти игры? Поэтому я достаточно сложно отношусь к этому приговору», - подчеркнул генерал-майор ФСБ в отставке.
Он назвал глупостью признание Уварова виновным по статье 205.3 УК РФ об обучении терроризму.
«Какая глупость! О прохождении обучения… Да у нас все клубы построены на прохождении обучения и боевой подготовке», - сказал Михайлов в этой связи.
Он также раскритиковал требование гособвинителя дать Уварову 9 лет колонии и призвал Россию возвращаться от карательного к гуманистическому обществу.
«У нас в России нет ни одной нормы права, которая бы облегчала или гуманизировала виды наказаний. Мы все время что-то ужесточаем. Мы практически вывели из обихода понятие "воспитание" и пытаемся разговаривать с обществом исключительно карательными мерами. Я считаю, что нам надо вернуться в какое-то гуманистическое общество», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в беседе с НСН также назвал приговор Никите Уварову «очень суровым».
Брод высказал мнение, что Уварова жестоко наказали за то, что он «не прогнулся» под следователей, и призвал Генпрокуратуру досконально изучить информацию о давлении следствия на подсудимых и их окружение.
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